Нарколог назвал самый «похмелеопасный» алкоголь

Самое сильное похмелье провоцирует алкоголь с большим количеством сахара, углекислого газа и токсинов. Об этом aif.ru сообщил врач-психиатр, нарколог Антон Линник.

Лучшим способом избежать похмелья он назвал полный отказ от спиртного. Если же без выпивки не обойтись, то не стоит выбирать дешевый алкоголь с сивушными маслами и другими добавками. Линник предупредил, что он гарантированно вызовет интоксикацию.

«Но даже в качественных спиртных напитках могут присутствовать три главных врага, усиливающих интоксикацию: конгенеры, сахар и углекислый газ», — сказал нарколог.

Конгенеры, являясь побочными продуктами брожения, придадут напитку аромат, вкус и цвет, но усилят похмелье, так как относятся к токсинам. Сахар, предупредил Линник, маскирует неприятный вкус спирта, поэтому ликеры и коктейли пьются быстрее и в больших количествах. Углекислота опасна тем, что ускорит всасывание алкоголя в кровь через стенки желудка.

Ранее главный внештатный нарколог Московской области Виталий Холдин предложил вместо спиртного поставить на новогодний стол морсы, чай и смузи. Это позволит проснуться бодрым и сформировать у детей здоровые привычки.