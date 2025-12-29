Главный нарколог Подмосковья назвал альтернативы алкоголю на новогоднем столе

В последние годы в России активно развивается тренд на здоровый образ жизни. Главный внештатный нарколог Московской области Виталий Холдин рассказал о преимуществах отказа от алкоголя в новогоднюю ночь.

Во-первых, такое решение позволит избежать неприятных последствий утром, в том числе головной боли, слабости и отеков.

«Качественный отдых обеспечит глубокий сон, позволит сохранить трезвый ум и энергию для активного досуга — катания на лыжах, прогулок, подвижных игр. Вы встретите Новый год в хорошем бодром настроении, со стабильным артериальным давлением и без головной боли», — отметил Виталий Холдин.

Он порекомендовал поставить на стол безалкогольные коктейли, морсы, смузи и травяные чаи. Провести время весело позволят интересные развлечения.

По словам нарколога, традиция праздников без спиртного позволит сформировать полезные привычки у детей. Они поймут, что алкоголь — это необязательный атрибут веселья.