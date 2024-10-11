Найденная спустя три года девочка сказала охотникам лишь семь слов

В Новой Зеландии найденная спустя три года девочка сказала лишь 7 слов

На западном побережье Новой Зеландии охотники случайно заметили пропавших три года назад отца и трех детей. Его дочь успела сказать мужчинам всего несколько слов до того, как снова исчезла, сообщила газета Daily Mail .

Том Филлипс из города Марокопа пропал в декабре 2021 года. Он увез с собой троих детей — его дочерям сейчас восемь и 11 лет, сыну девять. Все это время полиция разыскивала семью, но безуспешно. Предполагалось, что они скрылись от людей в лесной глуши.

Наконец, 3 октября охотникам удалось встретить семью на западном побережье и заснять на камеру. Одетые в камуфляж отец с детьми шли гуськом по холмистой местности. Один из мужчин окликнул 11-летнюю девочку. Он предупредил, что она находится на частной территории и спросил, знает ли кто-то еще о местонахождении семьи. В ответ старшая дочь Филлипса произнесла всего семь слов.

«Да, ну хорошо. <…> Нет, только вы, ребята», — сказала она.

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