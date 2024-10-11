Охотники нашли пропавших три года назад детей

Daily Mail: пропавших в Новой Зеландии детей обнаружили через три года в лесу

В Новой Зеландии охотники встретили в глуши пропавших три года назад детей. Об этом сообщило Daily Mail.

По данным издания, дети исчезли зимой 2021 года. За несколько месяцев до этого отец увез их от матери. Через 18 дней стало известно, что дети жили в палатке на природе. Когда дочери и сын пропали повторно, их мать обратилась в полицию.

По словам женщины, после первого «похода» дети вернулись похудевшими. Ее очень встревожили условия, в которых им приходилось жить. Полицейские пообещали крупное вознаграждение за информацию о местонахождении семьи.

В октябре 2024 года появилось доказательство, что семья все еще жива. Группа охотников сняла на видео отца и троих детей, идущих по сельской местности.

Ранее в Свердловской области пропали женщина и ее пятилетняя дочь, сообщали «Известия». Муж пропавшей рассказал, что перед уходом жена взяла его паспорт.