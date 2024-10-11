Собака нашла пропавшего ребенка под завалами дома после урагана в США

Семья из штата Северная Каролина нашла под завалами разрушенного во время урагана «Хелен» дома пропавшего 11-летнего внука. Место, где оставался мальчик, показал домашний пес по кличке Такер, который лаял и не сходил с одной точки. Об этом сообщил телеканал WCNC-TV .

Дом семьи полностью разрушился из-за сошедшего оползня, вызванного ураганом. Взрослые успели вытащить сестру мальчика, а сам он провалился под лестницу, которую накрыла груда обломков.

По словам мальчика, он пытался кричать, но из-за бушующей непогоды его никто не слышал. Но тут на помощь прибежал Такер, который начал лаять и скулить указывая на место, где находится его хозяин. На место прибыли спасатели, которые начали разбирать завалы.

«У Такера большие уши и большой нос. Поэтому он слышал меня и чувствовал мой запах», — заявил мальчик журналистам после своего спасения.

Пострадавшего ребенка отправили в одну из больниц штата. Псу Такеру разрешили оставаться в палате. По словам родных мальчика, он купил питомца на свои карманные деньги в приюте, где пса планировали усыпить.

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