«Нагиев» поздравил женщин с праздником

Мужчины в масках актера Нагиева подарили женщинам цветы в Москве и Петербурге

«Дмитрий Нагиев» 8 Марта подарил цветы женщинам в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом сообщил Super.ru .

Мужчины, надев маску с лицом знаменитого актера, поздравляли прохожих с Международным женским днем и вручали им цветы. Флешмоб проходит в более чем 10 городах.

«Поводом стал не только весенний праздник, но и грядущая премьера сериала „Актерище“ с Дмитрием в главной роли», — отметили журналисты.

Ранее с 8 Марта россиянок поздравил морж Миша из приморского океанариума. Он кивал головой, когда один из сотрудников океанариума произносил теплые пожелания для женщин, а в конце послал представительницам прекрасного пола воздушный поцелуй.