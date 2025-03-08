Морж Миша поздравил россиянок с 8 Марта

Приморский океанариум опубликовал поздравление с 8 Марта от моржа Миши

Морж Миша из приморского океанариума поздравил россиянок с Международным женским днем и послал им воздушный поцелуй. Видеозапись с оригинальным поздравлением опубликовала пресс-служба подводного музея.

«Дорогие женщины, мы хотим поздравить вас с этим светлым и добрым праздником, с 8 Марта. Светите ярко, пахните вкусно, вдохновляйте», — отметил сотрудник океанариума Владимир.

Он вместе с моржом пожелал женщинам вдохновения, счастья, любви и здоровья.

«Как-будто все равно чего-то не хватает. Владимир и Миша дарят вам воздушный поцелуй! Теперь точно все», — добавили в пресс-службе.

Ранее россиянок с 8 Марта поздравил президент Владимир Путин. Он обратил внимание на важную роль женщин в жизни страны, а также на их творческую энергию, любовь и ответственное отношение.

Глава государства выразил слова благодарности прекрасной половине за решение сложных задач как быту, так и на работе. Благодаря женской красоте и обаянию мужчины вдохновляются на достижение высоких целей, добавил президент.