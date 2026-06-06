На Земле завершилась магнитная буря

Магнитная буря, вызванная тремя вспышками на Солнце, закончилась. Событие продолжалось около 10 часов — с 16:00 пятницы до двух часов ночи субботы, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS).

Пик пришелся на 20:00 и достиг уровня G2,3 — между средней и сильной категориями. Изначально ученые ждали бурю гораздо сильнее, но этого не случилось.

«Магнитосфера Земли среагировала на приход плазмы с редким равнодушием , и было ощущение, что не произойдет не то что бури, а даже небольших возмущений, но в середине дня пришедшие второе и третье облака, почти слившиеся все же в одно, все-таки продавили уставшую магнитосферу и запустили бурю, хотя и по мягкому сценарию», — отметили в лаборатории.

Сейчас остаточные возмущения постепенно сходят на нет. Остальные параметры — температура, плотность и магнитное поле — вернулись в норму. Прогноз на выходные благоприятный.

Ранее россиян предупредили о надвигающейся серии магнитных бурь. По словам специалистов, она продлится до 13 июня.