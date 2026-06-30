На Солнце произошла третья сильная вспышка за день

Во вторник на Солнце зафиксировали третью вспышку предпоследнего класса мощности М. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики.

Вспышку M5.9 продолжительностью 37 минут зарегистрировали в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4475 30 июня в 15:57. О влиянии возмущений на Землю ученые не рассказали.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять основных классов: A, B, C, M и X.

При переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросом солнечной плазмы, облака способны провоцировать магнитные бури на Земле.

Днем ранее пресс-служба Института космических исследований РАН опубликовала видео с распадом большого пятна на поверхности Солнца. Ученые предполагали, в ближайшие трое суток любая вспышка уровня X грозит фронтальным ударом по Земле.