На Багамах тигровая акула проглотила чей-то iPhone

Тигровая акула проглотила iPhone, когда ее кормил под водой один из туристов у берегов Багамских островов. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Рыба быстро поняла, что ошиблась, и сумела выплюнуть гаджет. Смартфон не пострадал.

Ранее в Японии сексуально озабоченный дельфин напал на молодого мужчину, купавшегося в 20 метрах от берега, и искусал его. Пострадавшему помогли выбраться на берег и отправили в больницу.

А в Индонезии рыбаки, выловив акулу, нашли в ее желудке тело женщины в гидрокостюме. Как предположили местные чиновники, погибшая пропала за несколько дней до того, занимаясь дайвингом, а спасатели не смогли ее найти из-за непростых погодных условий.