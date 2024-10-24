Сексуально озабоченный дельфин напал на японца

В японской префектуре Фукуи одинокий дельфин, готовый к спариванию, напал на молодого мужчину, который купался с другом примерно в 20 метрах от берега в городе Цуруга. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph .

Необычное происшествие произошло в начале лета. Агрессивное морское млекопитающее атаковало сначала друга 23-летнего Такума Гото, а потом двинулось в его сторону.

«Я знал, что это не акула, но он пер прямо мне на встречу. Он накинулся и цапнул меня, а потом продолжал нападать. Я искренне уверился, что это конец», — заявил мужчина.

По его словам, он больше всего боялся, что дельфин утащит его под воду, а потом и в океан. Выбраться на берег ему помог серфер, который затем промыл его раны. У Гото были разорваны мышцы на указательном пальце левой руки, а также имелись укусы на запястье и предплечье. Мужчина обратился в больницу за медицинской помощью, ему наложили швы.

Руководитель лаборатории морской биологии Токийского университета сельского хозяйства Мари Кобаяси пояснила, что на людей нападает самец индийской афалины. Эти дельфины общаются, кусая друг друга, а этот, видимо, одинок, поэтому и пытается перенести это на людей. Британский биолог Саймон Аллен уверен, что дельфины, в частности, могут атаковать человека из-за сексуальной неудовлетворенности и стремления доминировать.

Ранее в Гондурасе фермер избил напавшую на него акулу.