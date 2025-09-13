Мужчинам назвали способ сохранить высокий тестостерон после 30 лет

Тренер Вакулина: для мужского здоровья после 30 лет требуются силовые тренировки

Силовые тренировки помогут мужчинам поддерживать высокий уровень тестостерона и выносливость организма после 30 лет. Фитнес-тренер Fitstars, специалист по биомеханике Виктория Вакулина сообщила об этом изданию Men Today .

«[Силовой тренинг] стимулирует выработку тестостерона и гормона роста; повышает чувствительность тканей к инсулину — меньше риск „живота“ и преддиабета; работает как естественный „антиэйдж“: мышцы крепче, кости прочнее, энергия выше», — объяснила она.

Кроме жима лежа и прокачки бицепса Вакулина посоветовала включить в программу тренировок упражнения на подвижность суставов и растяжку. Кроме того, нельзя игнорировать спину, ноги и корпус, иначе из-за перегрузки поясницы разовьются хронические боли.

От экстремальных нагрузок фитнес-тренер призвала отказаться. По ее словам, кардио натощак, потом силовые упражнения и футбол приведут к повышению кортизола и упадку сил.

В России предложили открыть для мужчин аналог женских консультаций. Уролог Евгений Греков заявил, что это решило бы проблему стыда за поход к специалисту.