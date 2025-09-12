Не хотят ни секса, ни семьи. Пойдут ли мужчины в «свои» консультации?

Инициатива спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о создании мужских консультаций решит проблему со страхом пациентов, что о посещении уролога или проктолога узнают посторонние. Об этом в комментарии 360.ru заявил врач-эндокринолог, андролог и уролог Евгений Греков.

«У нас рождаемость ниже, чем в других постсоветских странах. Мужики после 20 лет не хотят ни секса, ни жениться, ни детей, не хотят продолжать свой род. Проблемы возникают еще с пубертатного периода», — заявил Греков.

Он подчеркнул, что идея Матвиенко стала первой в его долговременной практике, когда кто-то задумался о важности репродуктивного здоровья мужчин.

Врач добавил, что в больницу мужчины идти боятся, потому что там находится огромное количество людей, среди которых вполне могут оказаться знакомые.

Пока пройдешь через весь этот кошмар сплетников и сплетниц, становится плевать на свое здоровье, потому что завтра весь город узнает, что ты ходил к урологу или, не дай бог, еще и к проктологу.

Греков добавил, что открытие кабинетов мужских консультаций — идея правильная и своевременная, но для ее решения необходимо решить еще одну проблему — нехватки специалистов-андрологов.

«Официально у нас нет такой специальности. Есть только уролог или эндокринолог, которые

должны заниматься дефицитом тестостерона и решать проблемы с бесплодием мужчин, но не делают этого. Потому что к ним не ходят, и половина просто не знает, что такое тестостерон и где он вырабатывается», — подытожил врач.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила открыть мужские консультации для проверки репродуктивного здоровья по всей России. Она пояснила, что сейчас такие кабинеты действуют в Москве, где врачи помогают пациентом решить половые проблемы.