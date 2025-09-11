В России предложили создать мужские консультации

Опыт Москвы стоит использовать в регионах для создания консультаций, где мужчины могли бы проверить состояние своего репродуктивного здоровья. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Хочу еще раз подчеркнуть, что контроль за репродуктивным здоровьем должен быть не только женщин, но и мужчин», — подчеркнула она.

По словам Матвиенко, мужчину вряд ли удастся заставить пойти в женскую консультацию для проверки здоровья. Однако уровень бесплодия растет, и своевременная врачебная помощь часто спасает семьи, которые хотят детей.

Ранее гинеколог Екатерина Шереметьева предупредила женщин о риске бесплодия и выкидыша из-за лишнего веса.