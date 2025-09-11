В России предложили создать мужские консультации
Опыт Москвы стоит использовать в регионах для создания консультаций, где мужчины могли бы проверить состояние своего репродуктивного здоровья. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, чьи слова привело РИА «Новости».
«Хочу еще раз подчеркнуть, что контроль за репродуктивным здоровьем должен быть не только женщин, но и мужчин», — подчеркнула она.
По словам Матвиенко, мужчину вряд ли удастся заставить пойти в женскую консультацию для проверки здоровья. Однако уровень бесплодия растет, и своевременная врачебная помощь часто спасает семьи, которые хотят детей.
