Мумифицированные останки русалки нашли на Фукусиме

В Японии на торги выставят мумию существа с острыми зубами и рыбьим хвостом

В японской провинции Фукусима в одном из старинных домов обнаружили мумию загадочного существа, напоминающего мифическую русалку. Об этом сообщило британское издание The Sun .

Существо обладало острыми зубами, чешуйчатым рыбьим хвостом и длинными руками. Экспертам оно напомнило водного демона из японского фольклора — каппу. По преданиям, эти существа обитали в прудах и реках, затягивая путников на дно.

Кадры с мумией распространились в Сети, породив множество теорий о ее происхождении. Некоторые пользователи сравнили ее с чупакаброй и русалками. Другие комментаторы заподозрили, что это искусственно созданный экспонат.

Мумифицированные останки неизвестного существа планируют выставить на аукцион на рынке редких сокровищ Ошу в городе Йонедзава 28–29 марта. За него планируют выручить почти 12 тысяч фунтов стерлингов (более 1,3 миллиона рублей).

Ранее недалеко от островов Наньша у рифа Юншу в Южно-Китайском море заметили дюгоня — животное, считающееся прототипом легенд о русалках и занесенного в Красную книгу. Это единственный ныне живущий вид из отряда сирен.