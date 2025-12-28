Михалков не признался, кто из его друзей облил Путина красным вином
Кинорежиссер Никита Михалков не сказал, кто из его друзей облил президента Владимира Путина красным вином. Забавную историю он рассказал журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
В фильме «Никита Михалков», который вышел на телеканале «Россия», президент вспомнил забавный случай. Он приехал на юбилей режиссера, и один из друзей Михалкова случайно облил его красным вином. Виновник очень извинялся и обещал больше не пить. Путин пошутил, что друг все-таки не сдержал обещание, но употребляет алкоголь в разумных пределах.
«Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?» — смеясь, сказал Михалков.
Он вспомнил реакцию директора Росгвардии Виктора Золотова и главы государства на случившееся.
«Причем человек, который это сделал, сказал: „Я вам куплю новую рубашку“. Он говорит: „Спасибо, у меня есть“», — рассказал Михалков.
Ранее Путин вручил Михалкову высшую награду страны — орден Святого апостола Андрея Первозванного. На церемонии президент назвал Михалкова самобытным режиссером, для которого стремление развивать отечественную культуру и преданность Отечеству стали определяющими качествами в жизни и творчестве.
В документальном фильме «Никита Михалков» Путин назвал режиссера «патриотом в глубоком, содержательном и философском смысле этого слова».