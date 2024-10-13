Медведи согнали туристов с тропы в США

Туристы испугались медведей и сошли с маршрута в США

Туристам пришлось уйти с тропы, чтобы пропустить медведей в США. Об этом сообщило издание Unofficial Networks.

Группа туристов приехала в Национальный парк Глейшер, который расположен в Скалистых горах. Люди шли по тропе и в какой-то момент заметили медведицу с медвежатами.

Она буквально согнала туристов с тропы вверх по склону. Встреча с медведями закончилась без последствий. Происшествие путешественники сняли на видео.

Ранее в Бурятии медведь напал на туристов. Напуганные диким зверем мужчины побежали и сорвались со скалы. Один турист погиб на месте, второго доставили в больницу с множественными травмами.

В Магаданской области медведь накинулся на местного жителя, возвращавшегося с рыбалки. Представители Охотнадзора ликвидировали дикого зверя.