Турист погиб на Байкале при попытке убежать от медведя

Бурятский СК заявил о гибели сбежавшего от медведя туриста

Фото: Unsplash

Медведь напал на приехавших на Байкал туристов. Напуганные диким зверем мужчины побежали, но сорвались со скалы. Один погиб на месте, второй получил множественные травмы. Об этом сообщила пресс-служба СК по Бурятии.

По данным ведомтва, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива Байкала в одной из отдаленных бухт.

Неожиданно к ним из леса вышел медведь. Спасаясь от животного, мужчины бросились бежать, но сорвались со скалы. Один из них погиб на месте. Второй мужчина серьезно пострадал, его передали врачам.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Криминалисты осмотрели местность и переговорили с очевидцами происшествия. По итогам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Магаданской области медведь растерзал местного жителя, возвращавшегося с рыбалки. Представители Охотнадзора нашли и ликвидировали зверя.

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