Марсоход Curiosity снял звездное небо прямо с поверхности планеты

Марсоход Curiosity впервые направил объектив камеры в небо. На кадры попали миллиарды звезд, тянущиеся светящейся полосой в бесконечность.

Съемку вели с расстояния более 225 миллионов километров от Земли.

Марсоход работает на красной планете более 12 лет. В 2012-м он высадился в кратере Гейла и с тех пор регулярно передает на Землю уникальные марсианские снимки.

В апреле стало известно, что Curiosity нашел на Марсе органические молекулы, которые физики сочли одним из самых достоверных доказательств существования жизни на планете.

Среди обнаруженных соединений оказалась напоминающая предшественников ДНК азотсодержащая молекула. Для окончательной проверки ученым еще необходимо доставить образцы марсианских пород обратно на Землю.

Профессор Университета Флориды Эми Уильямс объясняла, что найденные соединения могли сохраняться на планете до 3,5 миллиарда лет.