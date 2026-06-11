Постройневший манул Тимофей отметил шестой день рождения

Символу Московского зоопарка манулу Тимофею исполнилось шесть лет. Об этом сообщили в телеграм-канале организации.

К празднику Тимоша завершил разжировку, сейчас он весит 3,7 килограмма. Зимой максимальный вес котика составлял 6,5 килограмма.

Чтобы сбросить вес, Тимофея посадили на диету: его ежедневная порция составляет примерно 150-200 граммов, а раз в неделю ему устраивают разгрузочный день.

Именинник получит праздничное угощение в своем вольере в 14:30. За торжественным вручением подарка можно понаблюдать как лично, посетив зоопарк, так и через онлайн-трансляцию.

Также посетители с 12 до 14 часов могут ответить на вопросы викторины про палласова кота и поучаствовать в мастер-классах. Праздник пройдет в галерее близ вольера Тимофея. Для участия дополнительная регистрация не нужна.

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