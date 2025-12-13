Манулу Тимофею будут давать меньше крыс и перепелов

В меню манула Тимофея из Московского зоопарка круглый год входят птицы и грызуны. Теперь, когда палласов кот завершил период зажировки , его рацион станет более умеренным, рассказал ТАСС начальник отдела «Млекопитающие» Московского зоопарка Михаил Брагин.

«Рацион манула Тимофея по составу круглый год одинаковый — это перепела, сельскохозяйственные и лабораторные грызуны — мыши, крысы и другие, и просто в разные периоды года он получает разное их количество», — сказал Брагин.

Сейчас манул достиг своего зимнего веса. Он будет получать меньше пищи, потому что его организм приспособлен к суровой зиме в Центральной Азии. Хотя зима мягкая, в зоопарке стараются создать условия, приближенные к зимнему голоду.

Брагин отметил, что манул Тимофей сейчас ест один раз в день, а иногда и два. Он будет сохранять максимальный вес несколько месяцев, а потом начнет худеть к лету. У Тимофея уже был один разгрузочный день без еды, и в некоторых случаях может появиться второй разгрузочный день в неделю.

Зоологи следят за весом и поведением манула. На основе этих данных они принимают решение о том, сколько корма ему давать.

«У него годовой цикл: он должен быть толстеньким два-три месяца в году и худеньким — два-три месяца в году», — добавил Брагин.

Ранее термин «зажировка», который часто использовали при описании манула Тимофея из Московского зоопарка, официально внесли в состав русского языка. Слово добавлено в словарь на портале «Грамота.ру». Зажировка — это накопление жира у животных, которое помогает им пережить зиму или периоды, когда пищи мало.