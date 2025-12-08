Манул Тимофей завершил зажировку к зиме

Самца манула по кличке Тимофей, одного из символов Московского зоопарка, подготовили к зиме. К началу декабря хищник набрал 6,5 килограмма и оброс густой шерстью, завершив естественный годовой цикл зажировки. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка .

Процесс контролировали зоологи. С осени рацион манула увеличили до 350–400 граммов корма в день, который выдавали в два приема для стимуляции активности. Один день в неделю был разгрузочным. Как отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, набор веса жизненно важен для манулов, чтобы пережить суровые зимы в естественной среде.

С выпадением снега Тимофей станет менее активным и будет реже покидать утепленный домик. С февраля начнется обратный процесс разжировки — постепенное снижение рациона для возвращения к летней форме. В июне 2025 года его минимальный вес составлял 3,7 килограмма.

Манулы занесены в Международную Красную книгу. Московский зоопарк участвует в программе по сохранению и изучению этого вида.

Аналогичные сезонные программы реализуют и другие российские зоопарки. Например, красноярский парк «Роев Ручей»сообщил о завершении осенней зажировки у манула по кличке Борис. По данным зоопарка, хищник достиг веса в 6,38 килограмма, а густота его меха составляет около 9000 волосков на квадратный сантиметр — это максимальный показатель среди всех кошачьих.

Кроме того, в центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка родились два амурских тигренка. Малыши оказались разнополыми: мальчик и девочка. Их родители, тигры Шива и Амур-Орион, ранее обитали в дикой природе.