Термин «зажировка» вошел в словарь русского языка

Слово «зажировка», которое часто использовали для описания деятельности манула Тимофея из Московского зоопарка, официально внесено в словарный состав русского языка. Слово добавлено в словарь на портале «Грамота.ру», сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Зажировка» — это процесс накопления жира у животных, который помогает им выжить зимой или при долгом отсутствии пищи. Сначала это слово использовали зоологи и сотрудники Московского зоопарка, рассказывая посетителям о Тимофее.

Со временем оно распространилось среди журналистов и блогеров, а затем вошло в обиход горожан, интересующихся жизнью животных в зоопарке.

«Мы рады, что профессиональный термин, который мы используем в работе, не только прижился в народе, но и получил официальное признание лингвистов. <…> Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее самца манула Тимофея, одного из символов Московского зоопарка, подготовили к зиме. Хищник набрал 6,5 килограмма и полностью оброс густой шерстью. Так завершился его естественный годовой цикл зажировки.