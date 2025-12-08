Два амурских тигренка родились в Московском зоопарке

В центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка родились два амурских тигренка. Малыши оказались разнополыми: мальчик и девочка. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Их родители, тигры Шива и Амур-Орион, ранее обитали в дикой природе. Появление этих детенышей станет важным шагом в сохранении генофонда искусственной популяции амурского тигра, занесенного в Красную книгу.

«Тигрята появились на свет в конце августа, но мама долго прятала их от посторонних глаз. Лишь недавно детеныши стали чаще выходить из укрытия в уличный вольер. Сотрудники центра воспроизводства старались реже заходить к малышам, чтобы лишний раз не беспокоить их», — отметили в мэрии.

Через месяц после рождения тигрят взвесили: они весили по семь килограммов каждый. Это отличный результат для их возраста. В середине ноября прошла плановая вакцинация, и малышей снова взвесили — теперь они уже по 12 килограммов. Следующий осмотр ветеринары проведут, когда тигрятам исполнится полгода.

«Сотрудники проверяют здоровье, вес и упитанность малышей несколько раз в течение их взросления. Чтобы получить доступ к тигрятам, максимально снизив уровень стресса для животных, маму в это время кормят в соседнем вольере», — рассказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Ранее морские котики Юшка и Пират стали родителями в Московском зоопарке. Их детеныш оказался очень любопытным: он с интересом исследует окружающее пространство и активно общается с другими обитателями. Первые недели новорожденный провел во внутреннем бассейне вместе с мамой и учился плавать.