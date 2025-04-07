Манул Тимофей из Московского зоопарка похудел к лету

Манул Тимофей из Московского зоопарка готовится к лету и похудел на 2 кг

Манул Тимофей из Московского зоопарка уже готовится к летнему сезону — вступил в активную фазу разжировки. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

За сезон манул похудел на два килограмма — с семи до пяти. Зима в Москве была теплая, поэтому зверь часто радовал посетителей своим появлением.

«Сейчас у Тимофея кормление один раз в день, пять раз в неделю. Ему дают крысу или небольшую перепелку. В апреле вес ежедневной порции составляет примерно 200 граммов», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, с декабря до конца весны у животного слабый аппетит, поэтому зоологи устраивают ему голодовку на два дня в неделю.

Весной манул не только худеет, но и меняет окрас. У него порыжели пятки и бока. Специалисты ожидают, что Тимофей завершит период разжировки к июню. В прошлом году он потерял до 3,75 килограмма.

В неволе процессы зажировки и разжировки манулов поддерживают искусственно. Зоологи наблюдают за состоянием животного и регулируют размер порций. Например, летом у Тимофея будет только один голодный день в неделю, а в период активного набора веса ему приносят еду ежедневно.

Ранее в Московском зоопарке проснулись степные сурки. Эти животные засыпают осенью и показываются из норы только к весне.