Брошенный матерью слоненок покорил интернет вслед за макакой Панч

Брошенный матерью слоненок из зоопарка Вашингтона повторил судьбу макака Панча и стал новой звездой интернета. Об этом сообщило издание Daily Mail .

В Национальном зоопарке Смитсоновского института 2 февраля родилась самка азиатского слона по имени Линь Май. С первых дней ее мать Нхи Линь проявляла агрессию и отстранялась от детеныша.

На помощь пришла другая слониха по кличке Сварна, которую сотрудники называют настоящей тетушкой. Она инстинктивно взяла на себя заботу о малыше, сочетая опеку и приучение к самостоятельности.

Сначала Линь Май больше тянулась к смотрителям, которые кормили ее из бутылочки. Однако со временем она стала следовать за Сварной и перенимать ее поведение.

Малышка быстро завоевала любовь пользователей соцсетей. Несмотря на трудное начало, в зоопарке отмечают, что Линь Май растет активной и полной жизни.

По словам специалистов, подобные случаи отказа у азиатских слонов крайне редки. Причины такого поведения могут быть связаны со стрессом или угрозой стаду.

Месяц назад одинокий макак по кличке Панч нашел себе подружку в зоопарке города Итикава. Теперь она прикрывает его от нападок сородичей.