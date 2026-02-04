Лось попытался уехать на автобусе в Подмосковье

В Подмосковье лось вышел на остановку и пытался сесть в автобус. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции России.

В ведомстве животное назвали самым дисциплинированным лосем. Он дождался автобуса на остановке и попытался войти в салон.

«Возможно, услышав призывы пользоваться общественным транспортом в условиях низких температур», — пошутили в пресс-службе.

Однако в Госавтоинспекции напомнили, что лесные звери непредсказуемы, поэтому водителям следует быть особенно осторожными рядом с лесами. При встрече с животным нужно максимально снизить скорость.

Это уже не первый случай, когда животные выходят к людям в Подмосковье. Ранее лось заблудился и оказался у здания правительства. Напуганное животное пыталось пройти сквозь стеклянную стену, но не могло. В тот же день сохатых заметили в Москве-реке в районе Красногорска.

Ранее Комлесхоз Подмосковья напомнил правила поведения при встрече с лосем.