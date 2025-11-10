Комлесхоз Подмосковья напомнил правила поведения при встрече с лосем

На территории Московской области обитает один из самых величественных представителей фауны — лось. Это животное относится к охотничьим ресурсам и играет важную роль в экосистеме региона. В последние годы лосей все чаще можно встретить рядом с населенными пунктами. На этом фоне Комлесхоз региона напоминает, как правильно себя вести при встрече с животными.

Несмотря на внушительные размеры, лоси обычно миролюбивы и стараются избегать контакта с людьми. Специалисты советуют не приближаться к животному, не использовать вспышку при фотографировании, а также избегать громких звуков и резких движений.

Если лось окажется на дороге или на пути, нужно спокойно отойти в сторону и дать ему пройти, а водителям важно соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными. Бережное отношение к дикой природе помогает поддерживать гармонию между человеком и окружающей средой.