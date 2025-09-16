Лось пришел в правительство Подмосковья

Лось заблудился и оказался у здания правительства Подмосковья. Напуганное животное пыталось пройти сквозь стеклянную стену, но не могло. Кадры с животным опубликовал РЕН ТВ .

«Удивленные местные тем временем только и успевали снимать «путешествие» парнокопытного со всех ракурсов. Удалось ли лосю поговорить с правительством об увеличении зеленой зоны и защите лесов — неизвестно», — написали в Telegram-канале Readovka.

В этот же день сохатых заметили в Москве-реке в районе Красногорска.

«Лоси тоже закрывают купальный сезон», — пошутили в публикации Telegram-канала «Новости Москвы».

Осенью у лосей начинается брачный период, который длится с конца августа до октября. В это время самцы становятся агрессивными и менее осторожными.

Также в лесах активизируются насекомые, среди которых выделяется оленья кровососка. Она особенно досаждает лосям в период гона. Насекомое обитает преимущественно в заболоченных местностях вблизи лесных массивов, где водятся крупные дикие животные.