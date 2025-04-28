Летевший в Петербург борт «нарисовал» в небе звезду, ожидая посадки

Один из самолетов, который не мог приземлиться в Пулково из-за временных ограничений утром 28 апреля, создал в небе звезду, пока ждал разрешения на посадку. На это обратил внимание RT , изучивший маршрут полета борта.

«Самолет „нарисовал“ звезду в небе, пока в Пулково действуют ограничения на посадку. Он летел из Кемерово в Петербург», — отметили журналисты.

В понедельник утром в Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов ради обеспечения безопасности пассажиров. Аэропорт возобновил работу после двухчасовой паузы, на запасные аэродромы ушли 17 самолетов.

Как стало известно, в небе над Ленобластью сбили два беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.