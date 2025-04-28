28 апреля 2025 11:44 Летевший в Петербург борт «нарисовал» в небе звезду, ожидая посадки Фото: РИА «Новости»
Один из самолетов, который не мог приземлиться в Пулково из-за временных ограничений утром 28 апреля, создал в небе звезду, пока ждал разрешения на посадку. На это обратил внимание
RT, изучивший маршрут полета борта.
«Самолет „нарисовал“ звезду в небе, пока в Пулково действуют ограничения на посадку. Он летел из Кемерово в Петербург», — отметили журналисты.
В понедельник утром в Пулково временно
ограничили прием и выпуск самолетов ради обеспечения безопасности пассажиров. Аэропорт возобновил работу после двухчасовой паузы, на запасные аэродромы ушли 17 самолетов.
Как стало известно, в небе над Ленобластью сбили
два беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.
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