Летевший в Петербург борт «нарисовал» в небе звезду, ожидая посадки

Фото: РИА «Новости»

Один из самолетов, который не мог приземлиться в Пулково из-за временных ограничений утром 28 апреля, создал в небе звезду, пока ждал разрешения на посадку. На это обратил внимание RT, изучивший маршрут полета борта.

«Самолет „нарисовал“ звезду в небе, пока в Пулково действуют ограничения на посадку. Он летел из Кемерово в Петербург», — отметили журналисты.

В понедельник утром в Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов ради обеспечения безопасности пассажиров. Аэропорт возобновил работу после двухчасовой паузы,  на запасные аэродромы ушли 17 самолетов.

Как стало известно, в небе над Ленобластью сбили два беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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