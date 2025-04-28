Два беспилотника сбили в небе над Ленобластью

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале .

«Силами ПВО над Ленобластью уничтожено два БПЛА — над Киришским и Волховским районами», — написал глава региона.

По его словам, в результате никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Дрозденко поблагодарил военных за слаженную работу.

Утром 28 апреля в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Экипажи воздушных судов, службы аэропорта и авиадиспетчеры приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

UPD: По данным Минобороны, с 7.30 до 8.30 средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских БПЛА: два — над территорией Новгородской области и два — над территорией Ленинградской области.