Курица сбежала к морю на колесе чужой машины в Британии

Домашняя курица совершила путешествие к морю на запасном колесе автомобиля Land Rover в шотландском городе Стонхейвене. Птица вернулась к своему хозяину благодаря неравнодушным людям, сообщил Би-би-си .

Курицу случайно нашел 58-летний Дэйв Джейкобс, когда спускался к морю. Он поймал беглянку и принес на ближайшую ферму. Владельцы не признали ее и предположили, что она могла добраться к морю «на попутках». Тогда шотландец начал искать хозяина курицы через соцсети.

На объявление откликнулся фермер из другого города, который находится в десятках километров. Он рассказал, что не досчитался несколько кур. Птицу вернули домой.

В Великобритании домашний кот повадился сбегать от хозяев на пивоварню, которая находится в 48 километрах от дома. Питомец предпочитал проводить время с гостями заведения.