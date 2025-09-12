В Великобритании домашний кот стал сбегать от хозяев в пивной бар

В Великобритании домашний кот по кличке Арахис начал часто сбегать от хозяев на пивоварню, которая находится в 48 километрах от дома. Об этом сообщила газета Daily Mail.

В конце июня хозяева обнаружили пропажу питомца. Оказалось, что кот пришел в заведение Vat & Fiddle. Он сновал между столиками, подходил к гостям и вел себя с ними дружелюбно.

Сотрудники бара разместили объявление с поиском владельцев кота. Однако это не дало никаких результатов. Тогда они отвезли его к ветеринару, который обнаружил у животного чип с информацией о доме и хозяевах. Им сразу сообщили о находке.

Второй раз кот сбежал через несколько месяцев, и тогда уже владельцы знали, где его искать. Они предположили, что питомец запрыгнул в фургон для доставки пива и таким образом добрался до паба.

Ранее бродячий кот залез в автобус на остановке в Липецкой области до Москвы. Его решила забрать себе одна из пассажирок, но тот сбежал, когда прибыл в столицу.