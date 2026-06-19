Кум Ванги заявил, что она не предсказывала третью мировую войну

Журналист и хранитель наследия болгарской ясновидящей Ванги Сергей Костарной рассказал, что она не предсказывала третью мировую войну и глобальную экологическую катастрофу. Об этом он сообщил в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Он рассказал, что провидица говорила о масштабных переменах к концу XXI века. Ванга считала, что люди откажутся от борьбы за чужие земли и деньги, а границы между государствами исчезнут.

«Был прямой вопрос задан Ванге: „Будет ли третья мировая война?“ Она ответила: „Нет, не будет. Будут отдельные войны, но сразу всех не коснется“. Это дословный перевод. Второй вопрос: „Будет ли всемирная экологическая катастрофа?“ Она отвечала: „Нет. В ближайшие 100 лет, по крайней мере, никакой катастрофы не будет“», — поделился Костарной.

Он вспомнил, что незадолго до смерти ясновидящая сомневалась в пользе своих прогнозов, поскольку не могла изменить будущее.

«Надо жить сегодняшним днем и стараться жить счастливо, воспитывать детей, творчески работать, радоваться жизни», — говорила она.

Ранее ученик провидицы утверждал, что она спрогнозировала подъем могущественной православной страны на Востоке. По его словам, в первой четверти XXI века должен был прийти восьмой по счету человек и все изменить.