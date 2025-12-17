Президент России Владимир Путин назвал европейцев «подсвинками». Западные СМИ попытались перевести это слово на английский язык, но так и не смогли правильно это сделать. Одним из таких изданий стала британская газета The Guardian.

«Путин называет европейских лидеров „маленькими хрюшками“ и заявляет, что Россия достигнет целей по Украине дипломатией или силой», — написали в публикации.

Другие западные СМИ также пытались подобрать английский аналог. Они использовали слова слова little pigs («маленькие свинки»), young pigs («молодые свинки»), swine («свиньи»), piglets («поросята»). Ни одно из них в полной мере не отражало мысль российского лидера.

Подсвинок — поросенок в возрасте от четырех до 10 месяцев, которого готовят на убой.

Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны заявил, что многие западные страны надеялись на быструю победу в столкновении с Россией. По словам президента, «европейские подсвинки»поддержали экс-главу Белого дома Джо Байдена, надеясь поживиться на противостоянии.