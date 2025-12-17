Возможно, специальная военная операция действительно не началась бы, если бы президентом США в это время был Дональд Трамп. Об этом заявил Владимир Путин , выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.

«Прежняя администрация сознательно привела дело к вооруженному конфликту. И думаю, что понятно почему: все полагали, что за короткий период времени Россию разрушат и развалят», — добавил российский лидер.

В этом, по словам Путина, Джо Байдена поддержали «европейские подсвинки», надеявшиеся поживиться.

На днях Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине стало ближе, чем когда-либо. Он отметил, что Евросоюз поддерживает его инициативы и сама Россия тоже хотела бы завершить боевые действия.