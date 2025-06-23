Краснокнижные бинтуронги впервые в России дали потомство в неволе

Два детеныша бинтуронгов появились в Новосибирском зоопарке. Об этом сообщили в его пресс-службе .

Это первый для России случай, когда эти хищники дали потомство в неволе. Администрация зоопарка назвала произошедшее чудом.

В Новосибирске бинтуронгов содержат с 2010 года, сейчас там живут две пары животных.

Ранее в Нижегородском зоопарке появился на свет детеныш долгопята. Приматы редко живут в неволе и еще реже размножаются, поэтому в Нижний Новгород даже приезжали специалисты из-за рубежа, чтобы российские коллеги поделились с ними уникальным опытом.

А в апреле в Москве родился детеныш у семьи капуцинов плакс — Матроса и Нори.