Краснокнижные бинтуронги впервые в России дали потомство в неволе

Paul Zinken/dpa
Фото: Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com

Два детеныша бинтуронгов появились в Новосибирском зоопарке. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Это первый для России случай, когда эти хищники дали потомство в неволе. Администрация зоопарка назвала произошедшее чудом.

В Новосибирске бинтуронгов содержат с 2010 года, сейчас там живут две пары животных.

Ранее в Нижегородском зоопарке появился на свет детеныш долгопята. Приматы редко живут в неволе и еще реже размножаются, поэтому в Нижний Новгород даже приезжали специалисты из-за рубежа, чтобы российские коллеги поделились с ними уникальным опытом.

А в апреле в Москве родился детеныш у семьи капуцинов плакс  — Матроса и Нори.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте