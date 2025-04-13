13 апреля 2025 14:24 Детеныш краснокнижного капуцина плаксы родился в зоопарке Москвы 0 0 0 Фото: Пресс-служба Московского зоопарка Москва

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В семействе капуцинов плакс 27 марта случилось пополнение, детенышем обзавелись самец Матрос и самка Нори. Этот вид обезьян занесен в Красную книгу. Посмотреть на редкое животное можно в павильоне «Дом приматов» Московского зоопарка. Об этом пишет портал mos.ru.

Семья приматов в зоопарке столицы стала еще больше: теперь у Нори и Матроса два детеныша, а еще есть пожилая самка Смолли с двумя взрослыми детьми.

Генеральный директор Московского зоопарка рассказала, что пол маленького капуцина пока не определили: зоологи стараются не подвергать новорожденного стрессу. Заботливая мама носит детеныша на себе почти все время.

«Остальные члены группы уже осторожно осмотрели малыша и обнюхали его. Чуть позже, когда малютка подрастет, его будут нянчить старшие братья и самка Смолли», — добавила Акулова.

Маленький капуцин питается молоком матери. В возрасте двух — двух с половиной месяцев он начнет интересоваться едой для взрослых обезьян. В их рацион входят фрукты, овощи, курятина, перепелиные яйца, йогурт, комбикорм, а также орехи, сухофрукты и семечки. Сначала малыш будет залезать к маме в рот и доставать еду оттуда, а когда повзрослеет, то сможет питаться самостоятельно.

Капуцины плаксы — небольшие обезьяны с сильным и цепким хвостом. Они обитают в лесах Южной Америки. В зоопарках эти животные могут прожить более 40 лет. Этот вид очень социальный. Они издают звуки при общении друг с другом, реагируют на внешние условия. Также поведение капуцинов плакс характеризуется частым грумингом — взаимным перебиранием шерсти.

Более того, эти приматы очень изобретательны. Для того чтобы расколоть орех, обезьяны ставят его на камень и ударяют сверху другим, а иногда просто стучат им по чему-то твердому. Насекомых они достают палочками, а фрукты моют перед тем, как их есть.

Московский зоопарк является одним из старейших, его открыли в 1864 году. Капуцины плаксы живут здесь с 2000 года.