Третий детеныш долгопятов появился на свет в нижегородском зоопарке

Зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде вновь стал местом радостного события — здесь появился на свет третий детеныш долгопята. Пол малыша пока остается неизвестным. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Как отметили сотрудники "Лимпопо", долгопяты — редкие обитатели зоопарков, и еще реже они успешно размножаются в неволе.

«По этому поводу к нам даже приезжали специалисты из чешского зоопарка, считая наш опыт — уникальным. Его зарубежные коллеги даже хотят взять за основу для написания научной статьи», — рассказал генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин.

Кроме того, в «Лимпопо» родились трое лемуров катта, которые пока знакомятся с окружающим миром на спинках своих мам. А у самок северных оленей по имени Янга и Тася появились на свет мальчик и девочка. Молодые оленята уже стоят на ногах и делают первые шаги по вольеру.