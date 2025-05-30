Китайская академия наук научила ИИ точнее предсказывать таяние льдов в Арктике

Исследователи Китайской академии наук создали усовершенствованную модель на базе искусственного интеллекта, предназначенную для повышения точности прогнозирования таяния ледяного покрова Арктики. Новая разработка важна для изучения влияния климатического кризиса и планирования морских маршрутов в данном регионе, сообщил Ferra.ru .

Современные подходы к анализу данных, включая применение сложных алгоритмов, позволили преодолеть феномен, известный как «весенний барьер предсказуемости». Это препятствие ранее затрудняло точное определение количества морского льда в сентябре на основе информации, собранной весной.

Для решения этой задачи ученые разработали модель SICNetseason, использующую архитектуру Swin-Transformer. Технология анализирует нелинейные связи между весенними изменениями льда и его состоянием осенью. Такой метод учитывает как глобальные, так и локальные факторы, обеспечивая более точные предсказания.