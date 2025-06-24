Китаец с маленькими глазами пожаловался на необычную проблему с авто

Житель Китая пожаловался на то, что из-за маленького размера глаз постоянно получает от своей машины Xiaomi SU7 Max сигналы об усталости водителя и требования не спать за рулем. Об этом Ли рассказал в видео на своем Youtube-канале .

Китаец поделился, что мечтал о новом мощном электромобиле и с удовольствием предвкушал, как сможет управлять им на высокой скорости. Однако покупка принесла ему много проблем и неудобств.

Когда он впервые сел за руль машины, он услышал предупреждающий звук: «Пожалуйста, сосредоточьтесь на вождении». По словам Ли, в этот момент он внимательно следил за дорогой и не отвлекался. Сообщение появлялось около 20 раз и тогда китаец догадался, в чем может быть причина.

«Я широко открыл глаза — и предупреждающий звук исчез. Но когда я держал глаза в нормальном положении, я снова услышал сигнал. Видимо, мои глаза настолько малы, что машина думает, что я собираюсь заснуть», — посетовал он.

Пользователи Сети поделились, что сталкивались с аналогичными проблемами в других китайских автомобилях, например, в Lynk & Co и Deepal.

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