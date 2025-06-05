Россияне начали чаще брать авто в лизинг. Какие машины больше пользуются спросом

На фоне падения продаж новых автомобилей в России вырос спрос на покупку в лизинг поддержанных машин. Чаще всего таким способом приобретают популярные зарубежные авто, которые показали надежность и долговечность, но сейчас недоступны на российском рынке. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал автоэксперт Андрей Осипов.

«Когда у людей заканчиваются деньги, а цены на автомобили растут такими темпами, что сами транспортные средства становятся попросту недоступными, люди переключаются на сегмент поддержанных автомобилей. <…> Сейчас не хватает денег и на них, поэтому на сцену выходит тот самый операционный лизинг для физических лиц», — отметил он.

По словам эксперта, наибольшей популярностью среди покупателей этого сегмента пользуются автомобили японского, корейского и европейского производства.

«В основном берут Toyota Camry, Kia K5, Nissan и так далее — то есть машины, которые давно на рынке, но сейчас недоступны. При этом люди справедливо считают их надежными, долговечными и, главное, востребованными на вторичном рынке. <…> А китайские машины теряют в цене очень быстро: даже в руководстве указано, что срок службы автомобиля составляет три-пять или семь лет, или 150−200 тысяч километров», — пояснил он.

Осипов отметил, что тренд на лизинг поддержанных автомобилей в России скоро сойдет на нет, потому что на рынке продолжается рост цен на транспортные средства и их обслуживание.

«На мой взгляд, мы наблюдаем краткосрочный период роста интереса к лизингу среди физических лиц, потому что его развитию мешает высокая кредитная ставка. Через несколько месяцев мы достигнем потолка, когда размер платежей станет уже абсолютно непомерным», — поделился автоэксперт.

Ранее управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов отметил, что, несмотря на ряд существенных недостатков, в России становятся все более популярными онлайн-продажи автомобилей с пробегом.