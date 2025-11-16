Сегодня 18:56 Интернет умирает? Почему пользователей бесит ИИ-контент и что с этим делать 0 0 0 Фото: Соцсети Технологии

Каждый день искусственный интеллект генерирует гигантское количество контента, и если всего пару лет назад нас это цепляло и вызывало положительный интерес, сейчас такие материалы воспринимаются скорее как спам. Их засилье в соцсетях все чаще бесит пользователей, а у приверженцев конспирологической теории мертвого интернета появляется все больше аргументов в пользу того, что интернет действительно умер.

Пользователи устали от ИИ-контента, но его будет больше По прогнозам российских экспертов, порядка 90% контента в интернете к 2026 году будет создаваться алгоритмами искусственного интеллекта или с их использованием. Об этом в декабре 2023 года предупреждала советник генерального директора по научно-техническому развитию подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) Евгения Рыжова. Тогда специалист не заостряла внимание на низком качестве такого контента, а напротив, выразила уверенность в его быстром совершенствовании, что на самом деле тоже несет в себе риски для пользователей.

«В начале года мы наблюдали YouTube-каналы, в которых машина создает контент по заданному сценарию, и это было сразу понятно. Сейчас уже есть подкасты высокого качества, и там вычислить, причастен ли к созданию этого человек или нет, можно не всегда», — указала Рыжова.

При этом нужно понимать: если сегодня при помощи ИИ создается развлекательный контент, то завтра это могут быть уже оценки устройств для безопасности, прогнозирование, как лучше сделать то или иное вооружение, каким способом лучше вести свою деятельность. Евгения Рыжова

Это был, подчеркнем, конец 2023-го, сейчас, спустя почти два года становится очевидным, что люди уже «переели» ИИ-контента. Об этом прямо говорят ведущие исследовательские центры и консалтинговые агентства.

Фото: Ddp Images/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Так, аналитики Ernst & Young в своем отчете в феврале 2025-го отмечали, что такие публикации все реже находят отклик у аудитории в условиях перенасыщенного медиапространства. Плюс многие пользователи уже научились быстро распознавать характерные признаки ИИ-генерации и просто игнорируют подобные материалы. В сентябре большое исследование о восприятии сгенерированных ИИ материалов опубликовала аналитическая организация Pew Research Center. И результаты его оказались весьма пессимистичными: доля тех, кто «больше обеспокоен, чем воодушевлен» распространением искусственного интеллекта в повседневной жизни, выросла с 37% в 2021 году до 50% в 2025-м. При этом более половины опрошенных жителей США (53%) заявили, что массовое использование ИИ ухудшает креативные способности людей, а 50% респондентов выразили уверенность, что оно негативно скажется на способности формировать значимые отношения.

Фото: Finn Winkler/dpa / www.globallookpress.com

Отношение российских пользователей к ИИ-контенту этим летом изучала соцсеть «ВКонтакте». Согласно результатам исследования, опубликованным «Газетой.Ru», только 10% пользователей доверяют ему наравне с оригинальными публикациями. Каждый второй заявил, что относится к нейросетевому контенту с недоверием, а треть опрошенных признались, что чувствовали себя обманутыми, узнав, что материал был сгенерирован без соответствующего указания. Кроме того, 71% пользователей заявил о необходимости маркировки публикаций, созданных с помощью ИИ. Также респонденты заявили об ограниченной уместности ИИ-материалов: 49% сочли его неуместным в личных историях, 48% — в новостных публикациях, 34% — в аналитических материалах. При этом оригинальный авторский контент, по данным «ВКонтакте», продолжает вызывать больший интерес: такие публикации приносят в три раза больше подписок и на 27% чаще пересылаются, чем заимствованные или сгенерированные материалы.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Что такое ИИ-слоп Растущее беспокойство, о котором говорят исследователи, в том числе показывает усталость от нейросетей и даже неприязнь к нейросетевым материалам, пусть даже идеальным с технической точки зрения. Что уж говорить об откровенном мусоре, заполонившим соцсети. Для него в 2024-м даже придумали специальный термин — ИИ-слоп, а летом 2025-го понятие добавили в Кембриджский словарь. С примерами такого некачественного контента мы сталкиваемся каждый день. Это могут быть плохо сделанные изображения, которые буквально рассыпаются при ближайшем рассмотрении — вылезают руки с шестью пальцами, смазанные лица, недорисованные предметы. Полно в Сети и видеослопа с неестественными голосами, неправильно поставленными ударениями и глупыми мотивационными фразами либо те самые уличные интервью, в которые пенсионерки гуляют с жирафами, бегемотами и крокодилами.

Фото: Соцсети

Причем самое поразительное, что распознать ИИ получается не у всех пользователей. Яркий пример — ролик с бабушкой, которая разбивает знаменитый стеклянный мост в Чжанцзяцзе (Китай). Изначально видео опубликовали в профиле TikTok-блогера Charmbusters, но вскоре оно было, кажется, везде. Клип длится всего 10 секунд. Сначала пожилая женщина позирует перед камерой и держит над головой большой камень, потом неожиданно теряет равновесие, падает на спину и разбивает своим телом мост. Вместе с ней навстречу смерти летят десятки оказавшихся рядом туристов.

В Instagram* ролик всего за два дня собрал более миллиона лайков и тысячи комментариев, и некоторые участники обсуждения на полном серьезе осуждали бабушку с камнем, а кто-то искренне сочувствовал всем, кто попал под замес на мосту.

Фото: Соцсети

Досталось даже несуществующему оператору, его захейтили за то, что вместо того, чтобы как-то помочь людям, он просто продолжал снимать. Но если в случае с туристкой и мостом поверить в происходящее, будем честны, крайне сложно, то вот с другим вирусным видео с кроликами все было не так однозначно. В августе этот ролик с прыгающими на батуте ушастыми зверьками набрал — внимание! — 220 миллионов просмотров. И в его достоверности было уверено огромное количество людей. Подделать реальность тогда помогло использование фильтра ночной съемки и звуковые эффекты.

Фото: Соцсети

Почему ИИ-контент раздражает После просмотра гигантского количества подобных видео или фотографий, кажется, первым вопросом, который возникает у пользователей, когда им попадается необычный ролик или давящая на жалость картинка, становится: «Это опять ИИ? Только не говорите, что это снова искусственный интеллект».

И это как раз одна из главных причин, почему ИИ-слоп начал буквально бесить. Людям становится сложнее находить разнообразные и действительно качественные материалы, которые были бы созданы талантливыми контент-мейкерами и компетентными специалистами.

Интересно В Сети уже можно встретить шутки, что скоро сидеть в соцсетях станет настолько неприятно, что о проблеме интернет-зависимости можно будет забыть.

Другая причина — фейки, созданные ИИ, которые могут вводить в заблуждение неискушенных пользователей (особенно пожилых людей), чем, к сожалению, могут пользоваться в преступных целях.

Фото: Isai Hernandez/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Что значит «мертвый» интернет Из-за замусоривания интернет-пространства низкокачественным ИИ-контентом прибавилось сторонников и у конспирологической теории о том, что интернет умер (Dead Internet Theory). Суть этой теории в том, что нормальный интернет, где есть взаимодействие и общение людей друг с другом, настоящее творчество, почти исчез, а вместо него есть лишь имитация жизни, боты, которыми управляют алгоритмы ИИ, тексты от нейросетей, фото и видео, сгенерированные искусственным интеллектом. Приверженцы Dead Internet Theory полагают, что интернет начал меняться в 2016–2017 годах, когда живых пользователей начали активно заменять ботами и ИИ-контентом, а алгоритмы научились быстро определять, что мы видим. Впрочем эксперты относятся к этой теории неоднозначно. Так, по мнению руководителя отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павла Коростелева, утверждать, что большая часть интернета представлена ботами, наверное, нельзя.

Фото: Nicolas Armer/dpa / www.globallookpress.com

«В целом эта теория, скорее, пытается описать, что происходит с интернетом сейчас и что будет происходить в будущем, при этом не сильно опираясь на практическую основу. Впрочем, не исключено, что в будущем такое может случиться. По крайней мере межмашинного взаимодействия в нем будет кратно больше», — пояснил он в беседе с Lenta.ru. Директор программ по направлению «Социология» Школы вычислительных социальных наук ЕУСПб Ксения Тенишева в комментарии РБК назвала теорию мертвого интернета «алармистской идеей, появившейся из-за того, что пользователи начали наблюдать рост объема контента, сгенерированного не людьми. «И их обеспокоенность кажется очень понятной и естественной. Интернет оказался очень быстро эволюционирующим пространством, он меняется, пожалуй, быстрее, чем мы успеваем к нему привыкнуть. И вдруг оказалось, что его меняем не только мы, но и какие-то искусственные боты, а теперь еще и генеративный искусственный интеллект», — добавила Тенишева.

