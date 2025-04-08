Кафе в Таиланде ввело скидку для стройных гостей и напоролось на скандал

NYP: в Сети раскритиковали кафе в Таиланде за скидки от 5% до 20% для стройных

Пользователи в соцсетях раскритиковали кафе Chiang Mai Breakfast World в тайском городе Чиангмай за скидки для худых людей. Об этом сообщила газета New York Post .

Гости тайского ресторана могут попытаться получить скидку при входе в заведение. Для этого им просто нужно пройти через один из проходов, которые различаются по ширине.

Самый узкий принесет скидку в размере 20%. Затем идут прорези со скидками 15%, 10% и 5%. Если гость не прошел ни одну, то оплатит блюда по полной цене.

Посетители кафе по-разному относятся к этой акции. Кто-то как к игре, другие — как к вызову, но участвуют с энтузиазмом и женщины, и мужчины. Реакция пользователей соцсетей тоже отличается. Одни комментаторы писали, что подобные ограждения не помешало бы ввести и авиакомпаниям, другие сочли акцию дискриминационной.

На кадрах, распространившихся в Сети, видно, как один из посетителей попытался пролезть через проход со скидкой в 15%, но ему помешал живот.

«Тебе бы немного масла — тогда бы пролез», — пошутили его друзья.

Ранее в Таиланде российский турист попал в ДТП на мотоцикле, у него разорвалось легкое. Мужчина впал в кому.