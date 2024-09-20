Кадыров передал в зону СВО еще два Cybertruck

В зону проведения спецоперации отправили еще два Cybertruck от Tesla. Электромобили хорошо справляются с поставленными задачами и работают без сбоев, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

Он назвал Cybertruck удобной и маневренной машиной. По его словам, автомобилей не коснулось удаленное отключение, как это произошло с другим электропикапом.

«Лучшей рекламы для Cybertruck не придумаешь. Уж мы-то знаем, каким должно быть их применение».

За день до этого Кадыров сообщил, что глава Tesla Илон Маск отключил электромобиль, с который решал боевые задачи в зоне СВО.

По его мнению, предприниматель поступил некрасиво — сначала сделал дорогой подарок, а потом вывел его из стоя. Неработающий Cybertruck отбуксировали, добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров опубликовал видеоролик со своей поездкой на электрокаре. Он поблагодарил Маска за подарок и признался, что «буквально влюбился» в автомобиль. Основатель Tesla в ответ заявил, что не дарил электропикап Кадырову.