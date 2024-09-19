Кадыров заявил, что Маск отключил ему Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полученный им электропикап Cybertruck от компании Tesla перестал работать. Политик предположил, что машину отключил основатель компании Илон Маск.

«Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удаленно их отключает», — пожаловался Кадыров в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что машина отлично справлялась с боевыми задачами, демонстрировала маневренность. Но недавно, по словам Кадырова, Маск отключил Cybertruck.

«Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня», — рассказал он.

Tesla Cybertruck — электромобиль-пикап в стиле киберпанк. Заявленная грузоподъемность машины составляет порядка 1,6 тонны. Авто изготовлено из нержавеющей стали и особо прочного стекла, производство стартовало в июле 2023 года.

Ранее Кадыров опубликовал видеозапись со своей поездкой на электрокаре, заявил, что «буквально влюбился» в машину и поблагодарил Маска за подарок. Однако основатель Tesla открестился от «подаренного» Кадырову Cybertruck.