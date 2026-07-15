Кабачки снова в меню. Топ-3 простых рецепта

К середине лета запасы кабачков на кухнях россиян становятся все больше, и вместе с этим возникает резонный вопрос: что с ними делать? Шеф-повар Роман Трусов назвал 360.ru три простых блюда, которые можно приготовить у себя дома прямо сейчас.

«Есть классный рецепт оладий из кабачков. Кабачок нужно натереть на крупной терке и добавить туда яйцо. Если брать в пропорциях, то 300 граммов кабачка, одно яйцо, 15 граммов муки, соль по вкусу, один грамм пусть будет, сахара три грамма. Все это надо быстро делать, пока кабачок не дал сок. Обжаривается на сковородке в масле. Как оладьи. Тут все просто», — рассказал Трусов.

Для приготовления на углях он предложил нарезать кабачок кольцами и замариновать его. На 300 граммов овощей потребуется по 40 граммов масла и соевого соуса, пять граммов чеснока, один грамм смеси пяти перцев и три грамма лимонного сока. Маринад должен пропитать кабачки за пять-десять минут. После этого их можно обжарить на закрытом гриле или решетке.

Третий вариант потребует кляра. Кольца кабачка следует замариновать по той же схеме, затем обвалять в муке, окунуть во взбитое яйцо и обжарить на сковороде с растительным маслом.

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