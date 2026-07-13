URA.RU: замачивание в воде со льдом поможет сделать огурцы хрустящими при заготовке на зиму

Ароматные соленые и маринованные огурцы могут напомнить о лете даже в самый холодный день. Чтобы они получились хрустящими, важно следовать базовым принципам закруток и использовать лед при замачивании, сообщил URA.RU .

Для засолки следует выбирать небольшие огурцы длиной примерно от шести до 12 сантиметров. Они должны иметь плотную мякоть, выраженные пупырышки и тонкую кожицу. Переросшие огурцы не подойдут, так как в них много воды, и при засолке они станут мягкими. Также не годятся плоды с трещинами, порезами или другими повреждениями — они быстро пустят сок и потеряют хруст. Лучше всего для засолки подходят грунтовые огурцы, так как в них меньше воды и больше природных сахаров.

Перед консервацией огурцы нужно тщательно промыть и замочить в холодной воде на два-шесть часов. Затем следует обрезать кончики огурцов. Для аромата и вкуса в банки добавляют укроп (зонтики и стебли), чеснок, листья хрена, смородины, вишни или дуба, черный и душистый перец горошком, лавровый лист, горчичные зерна, гвоздику и корицу.

Чтобы сохранить оптимальное соотношение соли, сахара и уксуса в маринаде, важно строго следовать выбранному рецепту.

Огурцы укладывают в емкость плотно, но без утрамбовки, и заливают ледяной водой с добавлением льда из морозилки. Температура воды должна быть четыре–семь градусов Цельсия. Вода должна полностью покрывать огурцы с запасом пять–десять сантиметров, так как часть жидкости будет впитана. Время замачивания зависит от состояния огурцов: свежесобранные замачивают на два-пять часов, полежавшие — на четыре-двенадцать часов, вялые — на восемь-двадцать четыре часа.