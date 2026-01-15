Корабль Crew Dragon доставил экипаж МКС с россиянином Платоновым на Землю

Пилотируемый корабль Crew Dragon доставил на Землю экипаж Международной космической станции с россиянином Олегом Платоновым. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

В ведомстве уточнили, что космический челнок приводнился в акватории у побережья Калифорнии.

Пресс-служба опубликовала кадры плавающего в воде космического корабля.

Помимо российского космонавта, на Землю вернулись астронавты NASA Зина Кардман, Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи. Все они входили в состав досрочно завершенной миссии Crew-11.

В пресс-службе НАСА заявили, что приняли решение вернуть весь экипаж на Землю досрочно из-за болезни одного из астронавтов.

В агентстве пояснили, что его состояние стабильное и он находится в изолированной от остальных орбитальной лаборатории.