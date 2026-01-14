В РАН не сошлись во мнении о судьбе астероида CE2XZW2

Разошедшееся сообщение о падени на Землю в ближайшее время десятиметрового астероида CE2XZW2 недостоверно и запущено без какой-либо проверки. Об этом заявила пресс-служба Солнечной астрономии ИКИ РАН.

Источником вброса назвали один из околонаучных интернет-каналов.

«Можно лишь пожалеть о присутствии (к счастью не в научном сообществе) людей, публикующих псевдо-сенсационные новости без выдерживания пауз для принятого в науке факт-чекинга», — заявили в пресс-службе.

Вероятно, автор сообщения неверно трактовал заявление старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова. В комментарии РИА «Новости» он сказал, что столкновение космического тела с Землей имеет высокую долю вероятности.

«Номинальная орбита — три тысячи километров от центра Земли. Это означает, что он столкнется. Но надо понимать, что это некоторая вероятность столкновения, хоть даже и большая», — заявил Железнов.

Ученый добавил, что это новый астероид, поэтому его орбита до конца неизвестна. Есть такая же доля вероятности, что Земля выйдет с пути его пролета. Если все же столкновение произойдет, то астероид взорвется в атмосфере планеты, а вниз долетят только небольшие обломки.

В конце прошлой недели сотрудники чилийской обсерватории обнаружили новый необычный астероид. Длинной в восемь футбольных полей огромный космический объект совершал полный оборот вокруг своей оси за две минуты 28 секунд. Такой результат привел ученых в замешательство, потому что обычно на полный оборот космических тел такого размера уходит не менее двух часов.